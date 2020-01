Rodrigo Alves, il Ken Umano ha deciso di diventare donna: “Dentro mi sono sempre sentita come Barbie”. Dovrà sottoporsi a nuovi interventi (Di martedì 7 gennaio 2020) Da Ken a Barbie? Rodrigo Alves, conosciuto in tutto il mondo proprio come Ken Umano, si è sottoposto nella sua vita a 58 operazioni e molto presto tornerà in sala operatoria perché ha deciso di intraprendere un percorso di transizione per diventare donna. Il 36enne brasiliano è famoso anche in Italia per le continue ospitate nei salotti di Barbara D’Urso ma anche per aver partecipato, seppur per pochi giorni, alla quattordicesima edizione del Grande Fratello. “sono conosciuta come Ken ma dentro mi sono sempre sentita come Barbie. E’ fantastico dire finalmente al mondo che sono una ragazza. Finalmente mi sento la vera me. Affascinante, bella e femminile. Per anni ho provato a vivere la mia vita da uomo. Avevo messo anche dei finti addominali, avevo i muscoli di silicone sulle braccia ma mentivo a me stessa. A porte chiuse vivo come una donna da mesi ma sono uscito allo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

