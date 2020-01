Quando un padre, il film con Gerard Butler: trama, cast e streaming (Di martedì 7 gennaio 2020) Quando un padre, il film con Gerard Butler: trama, cast e streaming Quando un padre è un film drammatico con protagonista Gerard Butler. Diretto da Mark Williams, il film è arrivato nelle sale nel 2017 e viene proposto in prima tv assoluta su Canale 5. Intitolato in lingua originale A Family Man, Quando un padre esplora la delicata tematica del rapporto tra padre e figlio. Qual è la trama del film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo anche in streaming? Quando un padre, la trama del film Dane Jensen, conosciuto come “il cacciatore di teste”, è convinto che per essere un buon padre di famiglia sia necessario guadagnare tanti soldi ed è per questo che rinuncia alla sua etica, lanciandosi in un lavoro dal facile guadagno e sacrificando il tempo di qualità con moglie e figli. Lentamente, Dane diventa sempre più estraneo alla sua stessa famiglia ed è incapace ... Leggi la notizia su tpi

Quando padre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Quando padre