Olimpiadi Nazionali di Astronomia: fase di preparazione per la gara interregionale (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria-Sez. Cal. SAIt, Polo interregionale per lo svolgimento delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia, al fine di consentire ai giovani di affrontare la gara interregionale delle Olimpiadi di Astronomia con serenità ed adeguata preparazione, si rende disponibile ad affiancare i docenti in questa delicata fase di preparazione, previa richiesta formale da parte della scuola. Pertanto sono previsti dei corsi dove verranno affrontati tutti gli argomenti oggetto della prova. La partecipazione è gratuita, fatte salve le spese relative al materiale didattico fornito, solo se richiesto. Gli incontri si terranno al: • Planetario Pythagoras martedì e giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Categorie Junior 1 e Junior 2; • Planetario Pythagoras venerdì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Categoria Junior1 e Senior; • Liceo ...

