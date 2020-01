Miano, grosso incendio nella caserma dei carabinieri, a fuoco le camerate (Di martedì 7 gennaio 2020) Un incendio si è verificato nella serata del 6 gennaio nella caserma Caretto di Miano (Napoli), che ospita il Decimo Reggimento Campania dei carabinieri. Il fuoco ha distrutto numerose stanze, assegnate come alloggio ai militari. Non si registrano feriti e la struttura non sarebbe stata compromessa dalle fiamme. Leggi la notizia su napoli.fanpage

