**L.elettorale: Zingaretti, 'soglia al 5% minimo indispensabile'** (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Sulla legge elettorale, io penso che la soglia al 5% sia il minimo indispensabile. Ricordo che veniamo da una legge pessima, che dovrebbe essere maggioritaria ma che non garantisce di conoscere la sera stessa il vincitore delle elezioni. Il Rosatellum è una delle peggiori leggi elettorali mai fatte, anche Renzi lo sa che la penso così". Lo dice Nicola Zingaretti a Otto e mezzo su La7.

