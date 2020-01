Incidente Lapo Elkann, la FOTO shock dopo lo schianto: in sedia a rotelle e con 10 kg in meno (Di martedì 7 gennaio 2020) Incidente Lapo Elkann – Lapo Elkann sta attraversando un momento veramente difficile, circa un mese fa ha rischiato di morire a causa di un terribile Incidente in Israele, Lapo è stato anche in coma. Limprenditore è stato FOTOgrafato adesso da ‘Chi’ sulla neve a St. Moritz, in Svizzera, è iniziata la riabilitazione per provare a tornare alla normalità, al momento si trova in sedia a rotelle e come ritrae la FOTO viene spinto da un suo amico, Lapo appare “visibilmente provato” ma, anticipa Chi, “approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti”. dopo l’Incidente Elkann “ha perso 10 chili” ed è ammaccato “soprattutto nell’anima, nell’orgoglio, nella consapevolezza di dover ripartire ancora una volta”. “Voglio dedicare il mio tempo – aveva detto -, il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : Incidente #LapoElkann, la FOTO shock dopo lo schianto: in sedia a rotelle e con 10 kg in meno - - Noovyis : (Lapo Elkann dimagrito di 10 kg e in sedia a rotelle: la prima foto dopo l’incidente d’auto) Playhitmusic -… - zazoomnews : Lapo Elkann in sedia a rotelle dopo l’incidente: ecco come sta [FOTO] - #Elkann #sedia #rotelle #l’incidente: -