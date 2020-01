Il Segreto anticipazioni: FERNANDO sequestra IRENE e RAIMUNDO (Di martedì 7 gennaio 2020) Non mancheranno certamente i momenti di tensione nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: ormai certi della colpevolezza di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) nella morte di Adela (Ruth Llopis), Severo Santacruz (Chico Garcia) e Carmelo Leal (Raul Pena) avvieranno un piano, con la complicità di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), per liberarsi del pericoloso assassino. Non tutto andrà però per il verso giusto e a rimetterci saranno RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra) ed IRENE Campuzano (Rebeca Sala)… Il Segreto, news: Carmelo ferito da Esteban Fraile Le anticipazioni indicano che tutto avrà inizio nel momento in cui Carmelo, a causa dei sotterfugi di FERNANDO, verrà ferito da Esteban, il sindaco di Belmonte e suo rivale. Approfittando di uno svenimento del Leal dovuto al colpo che gli è stato inferto, Mesia si sbarazzerà di Fraile e, in seguito, scriverà una falsa lettera in cui ... Leggi la notizia su tvsoap

