Edgar il cucciolo (Di martedì 7 gennaio 2020) La scelleratezza e la crudeltà umana a volte non ha limiti. Nemmeno quando ci si trova davanti a un cucciolo di pochi mesi abbandonato e lasciato solo all’interno del cartone sul ciglio della strada. Questo è quello che è successo a Edgar, il povero cucciolo, che da solo lottava per la sopravvivenza. Fortunatamente qualcuno si è accorto di lui perché dei cani si erano avvicinati al cartone dove Edgar giaceva e hanno iniziato a morderlo. Un signore Giapponese è accorso immediatamente sul posto e ha tirato via il cucciolo, salvandogli la vita. Purtroppo però il cucciolo era pieno di ferite quindi l’uomo decise di portarlo immediatamente dal veterinario. Il dottore raccolse il cucciolo quasi privo di vita e provò a intervenire immediatamente. Curò e ricucì subito le ferite, successivamente lo ... Leggi la notizia su bigodino

