E-commerce | dagli acquisti vocali alla realtà aumentata | le novità del 2020

Mai prima d'ora il commercio online è stato così redditizio. Secondo il sito Statista, leader nella fornitura di dati sul commercio, nel 2019 il valore totale delle vendite dell'e-commerce ha superato i 3400 miliardi di dollari. Ecco perché i negozi online dovrebbero tenersi costantemente aggiornati sulle novità dell'e-commerce così da mantenere il suo marchio e i suoi prodotti sempre attrattivi per i consumatori della rete. "La regola fondamentale da seguire: la salvaguardia della verità e della correttezza delle informazioni e dei contenuti" – spiega Anastasia Sfregola, sales director per il mercato italiano di Kooomo, la piattaforma e-commerce internazionale di base a Dublino. "Viviamo nell'era della misinformation, ossia il momento storico in cui è facile diffondere informazioni non precise o false – continua Sfregola –

