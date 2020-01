Conte, dopo Napoli-Inter: “Lukaku è una pippa” (Di martedì 7 gennaio 2020) Nella diciottesima giornata di Serie A l’Inter ha battuto il Napoli per 3-1 allo stadio San Paolo, lunedì sera, come non accadeva da 23 anni. dopo poco più di mezz’ora la squadra allenata da Antonio Conte è andata in vantaggio di due gol, entrambi segnati da Romelu Lukaku. Alla fine del primo tempo il Napoli ha temporaneamente accorciato le distanze prima che, nel secondo tempo, l’Inter segnasse il terzo gol. Il centravanti belga dell’Inter è stato tra i migliori in campo, non soltanto per i due gol segnati ma anche per i suoi movimenti e le sue giocate. Alla fine della partita, durante un’Intervista a Sky, Conte ha scherzato sulla reputazione di Lukaku, a volte criticato da una parte della stampa sportiva. Lukaku è una pippa. Ne ho sentite dire di tutti i colori su Lukaku, quindi meglio che si continui a dire che è una pippa. Va bene così, per ... Leggi la notizia su ilveggente

