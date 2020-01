Calciomercato – L’Originale: al via la nuova edizione con Bonan, Di Marzio e Fayna ‘in montagna’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Fayna, Bonan e Di Marzio Con l’inizio del 2020, è ripartita la Serie A e torna anche il tradizionale appuntamento di gennaio con il Calciomercato. Su Sky scatta dunque una nuova edizione di Calciomercato – L’Originale, sempre in compagnia dell’ormai inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna. Da questa sera – martedì 7 gennaio – fino al 31 gennaio, dal lunedì al venerdì a partire dalle 23.00, in diretta su SkySport Serie A e SkySport24 (e in replica a mezzanotte su SkySport Uno), tutte le trattative del mercato invernale passeranno dallo studio del programma targato Sky Sport, la cui ultima edizione (estate 2019) è stata, in termini di ascolti, migliore rispetto alle precedenti, con circa 154.000 spettatori a puntata. Dal mare alla montagna, dalla spiaggia alla neve, lo studio di Calciomercato – L’Originale ... Leggi la notizia su davidemaggio

