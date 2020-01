Calciomercato Juventus, Costa nel mirino di un top club: addio in arrivo? (Di martedì 7 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Una Juventus forza quattro nella prima uscita del 2020 contro il Cagliari. Cristiano Ronaldo è stato l’assoluto protagonista del match dell”Allianz Stadium’ con una tripletta, con Higuain che ha completato il tabellino dei marcatori. Sarri sulla trequarti ha schierato Ramsey, lasciando inizialmente in panchina Douglas Costa. Il brasiliano è stato inserito negli ultimi dieci minuti, entrando subito in partita e fornendo un assist al bacio per la terza rete di CR7. Il brasiliano è alla ricerca della migliore condizione dopo i due infortuni muscolari patiti in stagione, che lo stanno frenando e non poco negli ultimi tempi. Calciomercato Juventus, Douglas Costa via a fine stagione? Sarri punta molto sul numero 11 e ad inizio stagione lo aveva promosso a titolarissimo nel tridente bianconero insieme a Ronaldo e Higuain. Poi i problemi fisici e ... Leggi la notizia su juvedipendenza

