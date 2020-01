Best Bakery passa su Sky Uno e cambia i giudici (Di martedì 7 gennaio 2020) Alessandro Servida e Andreas Acherer A distanza di quasi due anni dalla prima edizione, torna stasera alle 21.15 Best Bakery, il programma che vede due giudici in viaggio per l’Italia, intenti a testare le pasticcerie nostrane per eleggere la migliore. Due le novità importanti di questa seconda edizione: la messa in onda, dal daytime di TV8 si passa al prime time di Sky Uno, ma soprattutto l’identità dei giudici. Best Bakery: tutto sulla nuova edizione Alessandro Servida e Andreas Acherer raccolgono, infatti, il testimone, sostituendo Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux. I due per undici settimane esploreranno l’Italia, passando da Salerno, Como, Firenze, Pavia e Milano; in ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, tre per ogni puntata, e i giudici saranno chiamati a valutare i partecipanti affidando loro un punteggio. Solo cinque saranno le pasticcerie finaliste, ... Leggi la notizia su davidemaggio

