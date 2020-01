Barrow Bologna, si continua a trattare. Previsto un incontro: i dettagli (Di martedì 7 gennaio 2020) Barrow Bologna, si continua a trattare tra i felsinei e l’Atalanta. In ballo un’operazione da 18 mesi tra prestito e obbligo di riscatto Nonostante qualche piccolo rallentamento non è tramontata la possibilità di vedere Musa Barrow al Bologna. I discorsi rimangono molto avviati e come riportato da Alfredo Pedullà oggi è Previsto un ulteriore incontro con l’Atalanta. Si proverà a chiudere un’operazione da 18 mesi (prestito con obbligo di riscatto). Rimane da capire se all’interno della stessa sarà inserito Ibanez. Il Torino rimane vigile sull’attaccante, ma i felsinei sperano di anticipare i tempi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

