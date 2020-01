Bambino dimenticato 5 ore sul balcone a -20 gradi: morto per ipotermia (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia in Russia, dove un Bambino di sette mesi è morto per ipotermia dopo essere stato dimenticato sul balcone di casa con una temperatura di – 20 gradi centigradi. L’episodio è avvenuto nella regione di Khabarovsk, nell’estremo oriente russo, e stando a quanto riportato dalla stampa locale il Bambino sarebbe stato lasciato sul balcone per farlo addormentare all’aria aperta, secondo una pratica tradizionale dei paesi nordici. I genitori del piccolo si sarebbero però dimenticati di lui recuperandolo solo dopo 5 ore, quando ormai non c’era più niente da fare. Bambino morto di ipotermia in Russia Stando a quanto riportato dai media locali, la madre del piccolo la avrebbe lasciato nella carrozzina fuori dal balcone, in modo da farlo addormentare in pochi minuti grazie alle basse temperature della zona. Entrambi i genitori si sono però dimenticati del Bambino ... Leggi la notizia su notizie

