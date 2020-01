Avellino, arriva il difensore chiesto da Capuano: firma tra oggi e domani (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Il primo colpo del mercato di gennaio arriva in difesa. L’Avellino è ormai ad un passo da Francesco Bertolo (’91) in forza al Picerno. Nei giorni scorsi il club lucano aveva posto il veto per il difensore siciliano, ma alla fine ha ceduto. Accordo vicinissimo tra il club irpino ed il Picerno. Nessuna contropartita tecnica (era stato proposto Alfageme), ma bensì una piccola buonuscita da parte dei lucani. L'articolo Avellino, arriva il difensore chiesto da Capuano: firma tra oggi e domani proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

