Avanti un altro: Barbara d’Urso dimentica di annunciare Paolo Bonolis (Di martedì 7 gennaio 2020) Pomeriggio 5: Barbara d’Urso snobba Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro E’ appena finita la primissima puntata dell’anno nuovo di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. Una puntata davvero molto pregna di colpi di scena. Difatti nella seconda parte ampio spazio è stato dedicato a Elena Morali, la quale ha ammesso di aver amato contemporaneamente per oltre un anno due uomini diversi (il comico Scintilla e Daniele Di Lorenzo). Un’affermazione che ha fatto sobbalzare dalla poltrona Barbara d’Urso, che ha invitato immediatamente la ragazza a cercare di fare chiarezza per il suo bene e per bene di questi due uomini. Ma non è finita qua perchè la conduttrice di Pomeriggio 5 ha fatto discutere anche per una sua gaffe. Quale? Sul finire della puntata si è scordata di annunciare Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro. Difatti Barbara d’Urso ha chiuso in ... Leggi la notizia su lanostratv

