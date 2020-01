Armando Incarnato ‘cacciato’ da Uomini e Donne: caos dopo il colpo di scena (Di martedì 7 gennaio 2020) L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che come molte altre trasmissioni Mediaset tornerà in onda subito dopo la Befana, ha visto come protagonista Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, tra i più discussi del programma, dopo aver chiuso con Veronica Ursida si era da poco detto interessato a conoscere Barbara De Santi ma quello che è successo in studio nel corso dell’ultima registrazione ha a che fare con ben altro. Come riporta il sito Il Vicolo delle News, Gianni Sperti pare aver dimostrato a tutti che lontano dalle telecamere e già da diverso tempo Armando si vede con una donna e che quindi stava prendendo in giro pubblico e redazione. Un’accusa gravissima. Il sito non dà molte altre anticipazioni su questo scontro fra Gianni e Armando, ma rivela che il cavaliere “è stato smascherato ed è stato invitato dall’opinionista a lasciare lo studio per sempre”. ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

