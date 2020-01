WTA Shenzhen 2020: Sabalenka e Muguruza, debutto vincente. Avanti anche Qiang Wang (Di lunedì 6 gennaio 2020) Seconda giornata di primi turni al WTA International di Shenzhen,dopo l’antipasto di sei incontri di ieri. Oggi se ne sono giocati otto, con l’esordio della bielorussa Aryna Sabalenka e della spagnola Garbiñe Muguruza a contrassegnare il programma di giornata con cui quasi tutto il tabellone si allinea al secondo turno del primo torneo cinese dell’anno. Nella parte alta, che si completerà domani con Bencic-Blinkova e Duan-Diyas, Muguruza, numero 8 del seeding, si libera in rimonta della cinese Xinyu Wang, che onora la wild card resistendo per un set prima di cedere 3-6 6-3 6-0. L’ex campionessa di Wimbledon avrà ora di fronte l’americana Shelby Rogers, che batte a fatica la connazionale Nicole Gibbs, arrivata dalle qualificazioni: 6-3 5-7 6-4 il punteggio finale in due ore e 33 minuti. Vittoria autorevole della cinese Qiang Wang, quarta testa di serie, ... Leggi la notizia su oasport

