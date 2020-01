Segno fortunato della settimana: Acquario (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 6 al 12 gennaio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Acquario. AMORE ★★★★ Cari amici dell’Aquario, “guarda che Luna” cantava il mitico Fred Buscaglione, e gli astri sembrano dedicarvi proprio questo brano nei prossimi giorni. La vostra settimana brillerà sotto un cielo fortunato, grazie ad una meravigliosa Luna a partire dal martedì 7 gennaio! Forse qualche picco di gelosia vi farà sentire in ansia, ma osservate bene quanto siete fortunati: se amate così tanto questa persona, conquistatela sempre più con il vostro fascino… E non dovrete temere nessuno! LAVORO ★★★★★ Le feste vi hanno un po’ impigriti. Vi siete crogiolati così tanto nel relax, nel calore familiare e nel divertimento, che adesso tornare al lavoro potrebbe sembrarvi troppo ... Leggi la notizia su velvetgossip

