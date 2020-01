Scandalo Weinstein, al via il processo per abusi sessuali contro l’ex produttore cinematografico (Di lunedì 6 gennaio 2020) È iniziato oggi, 6 gennaio, il processo che vede imputato l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali da oltre 80 donne, molte appartenenti al mondo del cinema e dello spettacolo, tra cui Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Asia Argentino, Angelina Jolie e Uma Thurman. Se dovesse essere condannato, Weinstein rischia l’ergastolo per l’accusa di atti da predatore sessuale, che scatta quando si viene condannati per due o più violenze sessuali. l’ex produttore si è presentato presso la corte di Manhattan accompagnato da un deambulatore. Intorno al tribunale, Weinstein è stato accolto da una manifestazione di protesta del movimento #MeToo, nato nel 2017 proprio a seguito dell’inchiesta pubblicata dal New York Times circa le violenze sessuali compiute da Weinstein in oltre 30 anni di carriera contro attrici, collaboratrici e ... Leggi la notizia su open.online

