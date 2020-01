Ragazza di 19 anni morta a Napoli, la famiglia: “Ambulanza arrivata un’ora dopo” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Una Ragazza di 19 anni è morta a Napoli per un arresto cardiaco. La famiglia accusa: “Ambulanza arrivata dopo un’ora”. Napoli – Tragedia a Napoli nella serata di sabato 4 gennaio 2020 dove una Ragazza di 19 anni è morta per un arresto cardiaco. La famiglia ha segnalato la questione alla Procura mettendo in evidenza come l’ambulanza è arrivata sul posto un’ora dopo la chiamata. E’ stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto a San Giorgio a Cremano. Nelle prossime ore dovrebbero essere ascoltati i medici e i familiari della vittima per provare a individuare le responsabilità delle persone coinvolte in questa vicenda. 19enne morta nel Napoletano, la ricostruzione L’allarme è scattato nella serata di sabato 4 gennaio 2020. Secondo la prima ricostruzione, la 19enne è stata colta da un arresto ... Leggi la notizia su newsmondo

