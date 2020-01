Quel tesoretto delle sardine: chi gestirà i 65mila euro? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Giuseppe De Lorenzo Il 2020 caldo delle sardine. Nuovo sit in a Bologna. E ora un'associazione gestirà i consistenti fondi raccolti online Mancano tredici giorni alla fine della campagna di finanziamento delle sardine. L'ultimatum è fissato per il 19 gennaio, tre albe prima dell'annunciata manifestazione di Bologna. I pesciolini "tornano nella città dove tutto è cominciato", lo fanno per "continuare a difendere i valori della democrazia, dell’uguaglianza e della non violenza". E ormai non bastano più (solo) i social o l'entusiasmo degli inizi. Servono soldi. La campagna di crowdfunding è andata bene, molto meglio del previsto. E presto gli organizzatori si troveranno un tesoretto di 14/15mila euro. Per ora, però, nessuno sa chi e come dovrà gestirli. Gli osservatori guardano al 26 gennaio come la data in cui si capirà se le centinaia di piazze in Italia e nel mondo hanno ... Leggi la notizia su ilgiornale

