Ordina per il compleanno della figlia una torta, ma invece di una bambolina di zucchero bionda ne trova una cieca (Di lunedì 6 gennaio 2020) Doveva essere una bellissima sorpresa per la figlia ma invece poteva finire per rovinare il compleanno della piccola. Una signora di nome Laura ha Ordinato tramite WhatsApp una torta per il compleanno della figlia. La premurosa madre aveva chiesto al pasticciere che ci fosse come decorazione una bambolina di zucchero bionda molto simile alla figlia. Solo che la donna nel messaggio invece di scrivere in inglese “blonde” ha scritto grazie anche al correttore automatico “blind” che tradotto in italiano significa “cieca”. Il fatto è avvenuto a Coatbridge una cittadina scozzese. Il pasticcere subito dopo aver ricevuto il messaggio, si è messo in moto e ha realizzato la torta con una bambolina in zucchero dai capelli neri con gli occhi chiusi e un bastone che in realtà era uno stuzzicadenti. Alla consegna della torta la madre della piccola è rimasta sconcertata poi però, ... Leggi la notizia su baritalianews

CloudyKant : Ho visto l'ultimo di Ken Loach mi è piaciuto molto e ha confermato ancor di più che chi non lascia la mancia agli s… - qfiori_it : Cestini regalo aziendali perfetti per il dipendente. #inviarecestiniregaloonline #ordineregalocestiniconsegna… - ag_notizie : La struttura per turismo rurale era abusiva, no dai giudici al ricorso: arrivano le ruspe -