Mr Bean compie 65 anni (e ci fa ancora ridere) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rowan Atkinson compie 65 anni, Mr Bean - Mr Fagiolo - invece non ha età perché le risate che scatenano le sue gag silenziano l’anagrafe, vanno oltre, abbracciano più generazioni, fanno ridere il bimbo e suo nonno, entrambi stregati dalla goffaggine di un personaggio che fa cose buffissime ma non si scompone mai. L’Imbranato per eccellenza, egocentrico per difesa verso il mondo, il bambino cattivo e amorale, ingegnoso come nessuno, competitivo e dispettosissimo. In una parola: comico. Prima apparizione nel 1987, durante il festival Just for Laughs di Montreal. È la scintilla. Atkinson capisce che ha tra le mani un personaggio straordinario, che va in netta controtendenza rispetto ad un’epoca verbosa, dove per ridere bisogna fare il solletico al cervello. E invece il senso di tutto c’è già nella sigla della serie, che va in onda ... Leggi la notizia su gqitalia

