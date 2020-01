LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2020 in DIRETTA: Kubacki difende il primo posto, Lindvik, Geiger e Kobayashi vogliono la rimonta (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01: Si trova 9 punti più giù il vincitore di Garmisch e Innsbruck, il norvegese Marius Lindvik, il più giovane dei quattro. Proverà ad essere il primo atleta a vincere la Tournèe partendo dal decimo posto della prima tappa ad Oberstdorf 16.59: Il polacco Dawid Kubacki è il leader della classifica, in virtù della grande continuità delle prime tre tappe della Tournèe che lo hanno visto sempre sul podio, due volte terzo nelle due gare tedesche e una volta secondo a Innsbruck 16.57: Si gareggia sul trampolino di Bischofshofen, che come di consueto chiude la Tournèe 16.54: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournèe dei 4 Trampolini 2020 La presentazione della gara di Bischofshofen – Programma, orari, Tv della gara di Bischofshofen – La cronaca della qualificazione di Bischofshofen – La ... Leggi la notizia su oasport

