LIVE Francia-Bulgaria, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: transalpini a caccia della semifinale (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Francia-Bulgaria, match valido per il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A Berlino è il momento della seconda giornata del Preolimpico, che mette in palio l’ultimo biglietto per i Giochi, dopo la grande vittoria di ieri contro la Serbia, i transalpini vanno a caccia di un altro trionfo, che permetterebbe ai ragazzi di Tillie di approdare in semifinale e di dormire sogni tranquilli nel match contro l’Olanda. La Bulgaria è all’esordio nella competizione e vorrà a tutti i costi dare filo da torcere alla corazzata francese. La Francia, che nel primo Preolimpico è stata strapazzata dalla Polonia, sta fronteggiando numerosi problemi, alla vigilia si è infatti trovata senza tre delle colonne portanti della squadra: Stephen ... Leggi la notizia su oasport

