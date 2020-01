LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: cominciata Austria-Argentina, più tardi in campo Djokovic e Nadal (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7:50 Manca poco anche per il via di McLachlan/Matsui e Bakshi/Tsivadze. 7:45 Comincerà a breve invece il primo atto di Austria-Argentina, vale a dire Novak-Pella. 7:40 Ci vuole ancora un po’ di tempo per l’inizio del doppio tra McLachlan/Matsui e Bakshi/Tsivadze. 7:30 Giappone-Georgia sono sul 2-0, manca solo il doppio con il quale i nipponici possono fare l’en plain. 7:25 Due delle tre sfide della notte si sono già concluse con i seguenti risultati: Croazia-Polonia 2-1 e Sudafrica-Cile 3-0. 7:20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dell’Atp Cup 2020, torneo di tennis per Nazioni che si sta disputando in Australia. Presentazione della giornata – risultati e classifiche Atp Cup 2020 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Atp Cup 2020, risultati 6 gennaio in DIRETTA: Rafael Nadal sfida Cuevas, c’è Monfils per Djokovic - infoitsport : LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: netti successi per 3-0 di Croazia, Spagna e Serbia - infoitsport : LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 6-3 2-3, secondo set senza break -