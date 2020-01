Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di lunedì 6 gennaio 2020) Diciottesima giornata di Serie A, il Lecce ospita l’Udinese al Via del Mare. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky. Lecce e Udinese si sfideranno nel match delle 18 di oggi valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nell’ultimo turno del 2019 il … L'articolo Lecce-Udinese, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

GoalItalia : Il forte vento mette a rischio #LecceUdinese ?? - Leo_Andreini : Oggi dobbiamo vincere senza se e senza ma #Fiorentina ??0 punti con Napoli-Genoa-Lazio-Cagliari-Verona-Lecce-Torino… - Alessandroiuri2 : RT @Sdigsa: Torino 1 - Lecce 2 Sampdoria 1 - Torino 0 Parma 3 - Torino 2 Udinese 1 - Torino 0 Torino 1 - SPAL 2 Roma 0 - Torino 2 https://… -