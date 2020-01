Joker, Joaquin Phoenix sul sequel: "L'unica ragione per cui potrei farlo" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fresco vincitore del Golden Globe 2020 per Joker, Joaquin Phoenix ha spiegato alla stampa i motivi per i quali potrebbe fare un sequel. Un sequel di Joker, per Joaquin Phoenix sarebbe fattibile solo nel caso venisse approfondito il personaggio di Arthur Fleck. Questa è l'unica possibilità per l'attore, che stanotte ha conquistato il Golden Globe 2020 come miglior attore drammatico per il film di Todd Phillips, battendo una concorrenza agguerritissima in cui ha primeggiato su Adam Driver, Antonio Banderas, Christian Bale e Jonathan Pryce. Joaquin Phoenix ha tenuto un discorso memorabile ai Golden Globe 2020, e successivamente, di fronte alla stampa ha chi gli chiedeva se il finale di Joker avesse posto le basi per un secondo film, Joaquin Phoenix ha spiegato che ... Leggi la notizia su movieplayer

