Il Milan non segna più, Ibrahimovic non basta contro la Sampdoria: le pagelle di CalcioWeb, Suso impresentabile (Di lunedì 6 gennaio 2020) Milan-Sampdoria – Il Milan continua a deludere. Non basta il ritorno in rossonero di Ibrahimovic. contro la Sampdoria è 0-0. Primo tempo equilibrato. Il Milan ci prova con Suso e Bonaventura, la Samp risponde colpo su colpo. Theo Hernandez colpisce un palo direttamente su un traversone, il guardalinee annulla una rete a Jankto per un fuorigioco in partenza di Gabbiadini. In avvio di ripresa occasione per Calhanoglu, attento Audero. La squadra di Ranieri si divora il vantaggio con Gabbiadini che calcia addosso a Donnarumma e poi fuori a porta praticamente vuota. Nel finale il Milan prova il tutto per tutto. Pioli si gioca anche la carta Ibrahimovic, ma i rossoneri non sfondano. L’occasione più grande capita sui piedi di Leao che calcia alto. Terza partita senza gol per il Milan. Milan-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb Milan (4-3-3): Donnarumma 7; Calabria 5.5, ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

