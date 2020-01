Golden Globes: Brad Pitt parla per la prima volta del legame con Jennifer Aniston (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brad Pitt parla per la prima volta di Jennifer Aniston e scherza sulla sua vita sentimentale ai Golden Globes 2020. I due ex si sono incontrati nel corso della manifestazione che si è tenuta al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. L’indimenticabile Rachel di Friends e l’ex marito di Angelina Jolie hanno sfilato sul red carpet in due momenti diversi e Brad non si è tirato indietro di fronte alle domande dei giornalisti sulla sua ex. “Incontrerò Jen – ha detto a Entertainment Tonight -, lei è una buona amica – ha parlando della reunion ha aggiunto -. La seconda più importante reunion dell’anno? Capisco. Stavano parlando di Friends”. Poco dopo Brad Pitt è stato premiato dalla Hollywood Foreign Press come miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood. Nel suo discorso di ringraziamento ha scherzato sulla sua vita ... Leggi la notizia su dilei

