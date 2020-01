Fabrizio Corona Si Scaglia Contro un Giornalista, ma Spunta un Retroscena! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fabrizio Corona torna a far parlare di se. Dopo tutti i problemi giudiziari che lo hanno travolto, il re dei paparazzi è stato a sua volta paparazzato in un locale di Milano e ciò lo ha mandato su tutte le furie. Fabrizio Corona ha reagito insultato e minacciando il Giornalista. Ecco nei dettagli cosa è accaduto. Fabrizio Corona è noto e conosciuto per aver dei procedimenti giudiziari in corso. Pochi mesi fa però il Tribunale di Sorveglianza di Milano gli ha concesso di scontare in un istituto di cura la parte di pena rimanente. Al fotografo infatti è stata diagnosticata una patologia psichiatrica e quindi per tale motivo il giudice gli ha concesso i domiciliari. Ovviamente la detenzione domiciliare ha delle misure restrittive precise e pare che Corona le abbia infrante e che quindi rischi di ritornare in carcere. Un noto Giornalista di Oggi e Dagospia, infatti, lo ha beccato in un ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

