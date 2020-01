Dalila Branzani sbugiarda Eleonora Rocchini: “Mentre io soffrivo tu eri a letto con Nunzio” (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sul web si sta consumando una vera e propria guerra social tra Eleonora Rocchini e la sua ex cognata Dalila Branzani. Questa volta, però, la sorella di Oscar ha voluto parlare senza peli sulla lingua registrando diverse Instagram Stories in cui ha spiegato per filo e per segno tutto quello che è accaduto. Da tali contenuti è emerso che Eleonora pare si sia vista con l’ex di Dalila mentre quest’ultima era in ospedale in gravi condizioni. La Branzani non ha potuto fare a meno di mostrare tutta la sua disperazione, al punto da rivelare di aver avuto anche un esaurimento nervoso. Dalila Branzani svela i retroscena su Eleonora e Nunzio Ieri sera Eleonora Rocchini ha deciso di rispondere a qualche domanda in merito a tutto il putiferio scoppiato con Dalila Branzani e il suo ex Oscar. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, però, a causa del suo stato influenzale, si è ... Leggi la notizia su kontrokultura

Dalila Branzani smaschera Eleonora Rocchini | Le affermazioni struggenti : Dalila Branzani smaschera Eleonora Rocchini durante la giornata di ieri. La sorella di Oscar sembra essere arrivata al culmine, rilasciando affermazioni struggenti che incastrerebbero l’influencer di aver tradito l’ex tronista. Cosa sta succedendo sui loro profili Instagram? La guerra mediatica tra Dalila Branzani e Eleonora Rocchini dura ormai da diversi mesi e sembra essere arrivata […] L'articolo Dalila Branzani smaschera ...

Eleonora Rocchini : è di nuovo guerra social con Dalila Branzani - sorella del suo ex Oscar Branzani : Eleonora Rocchini è ancora al centro del gossip grazie alle sue ultime dichiarazioni sulla fine della sua relazione con Oscar Branzani . Nelle ultime ore l’ex corteggiatrice fiorentina ha pubblicato delle storie in cui promette chiarezza riguardo al poleverone venuto fuori questo autunno. In seguito ad un attacco subìto, la ragazza dai verdi occhi, è tornata a parlare della sua avventura con Nunzio, l’ex della sorella di Oscar , Dalila ...

Eleonora Rocchini ha tradito Oscar Branzani con Luca Daffrè? Le nuove accuse di Dalila Branzani : Dalila Branzani ha rilasciato nuove rivelazioni su Eleonora Rocchini , la sorella di Oscar l’ha accusata di aver tradito il fratello con Luca Daffrè Poche ore fa Eleonora Rocchini ha svelato la sua verità sulla sua frequentazione con Nunzio, l’ex fidanzato di Dalila Branzani . Le due erano molto amiche, come sorelle, quando però Dalila ha scoperto che l’ex cognata frequentava Nunzio ha messo fine alla loro amicizia. Dopo le ...

Dalila Branzani in lacrime contro Eleonora Rocchini : “Ti abbiamo fatto diventare quello che sei” : Dalila Branzani attacca Eleonora Rocchini con una serie di stories su Instagram: "Potevi gestire tutto con più decoro e più rispetto". Una mole impressionante di stories in cui la Branzani perde anche la calma e finisce in lacrime per il modo in cui Eleonora ha gettato fango su chi "ti ha fatto diventare quello che sei". E rivela la verità sull'incidente: "Ero lì a causa tua".Continua a leggere

Uomini e Donne - Oscar ed Eleonora : nuove rivelazioni di Dalila Branzani : Uomini e Donne , Oscar ed Eleonora : parla Dalila dopo la ‘tempesta’. La sorella dell’ex tronista amara: “Oggi mi sento di aver ‘tradito’ il mio sangue”. nuove rivelazioni Circa una decina di giorni fa è divampata un’infuocata polemica attorno all’ex coppia di Uomini e Donne formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due si sono […] L'articolo Uomini e Donne , Oscar ed Eleonora : ...

Dalila Branzani : Ho tirato i capelli a Eleonora Rocchini : Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini sono stati una delle coppie più amate di sempre di Uomini e Donne. La loro unione ha fatto sognare centinaia di migliaia di persone, che si sono affezionati a loro e al loro amore. Sembravano destinati a una vita insieme, tanto che si parlava addirittura di matrimonio prima che avvenisse l'irreparabile. In queste ore si è tornati a parlare di loro per le fortissime accuse lanciate da Dalila Branzani , sorella ...

Parla Dalila Branzani : “Eleonora Rocchini ha tradito me e Oscar - in una lite le ho tirato i capelli” : La storia tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini è da diversi mesi che è arrivata al capolinea, sebbene nessuno dei due abbia mai raccontato cosa sia realmente accaduto. Ma ad aprire uno scenario inaspettato su questa storia è Dalila Branzani, sorella dell’ex tronista che sul suo profilo Instagram ha fatto delle rivelazioni davvero spiazzanti. Le dichiarazioni di Dalila Branzani Dopo mesi di silenzio e di allusioni varie sul perché ...

zazoomnews : Dalila Branzani sbugiarda Eleonora Rocchini: “Mentre io soffrivo tu eri a letto con Nunzio” (FOTO) - #Dalila… - KontroKulturaa : Dalila Branzani sbugiarda Eleonora Rocchini: 'Mentre io soffrivo tu eri a letto con Nunzio' (FOTO) - - piobulgaro : Continua la guerra tra Dalila Branzani ed Eleonora Rocchini. Ecco le accuse shock Leggi qui ?… -