Checco Zalone e quella cena con Silvio Berlusconi: "Lo trovai con sette donne" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Checco Zalone, attualmente al cinema con Tolo Tolo, ha raccontato del suo incontro con Silvio Berlusconi ad Arcore: ecco cosa successe. Checco Zalone e Silvio Berlusconi a cena insieme, una cena con sorpresa, come ha raccontato l'attore barese, attualmente in sala con Tolo Tolo, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera. "Sono stato una volta ad Arcore, a cena con lui, il figlio PierSilvio, il mio produttore Pietro Valsecchi, Giampaolo Letta e la mia compagna Mariangela. Era nata nostra figlia Gaia, e per festeggiare bevemmo solo vino di Gaja, il migliore del mondo." - ha raccontato Checco Zalone, spiegando che ad un certo punto Silvio Berlusconi si alzò da tavola e si congedò educatamente - "Alle dieci di sera Berlusconi si ... Leggi la notizia su movieplayer

