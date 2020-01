Calciomercato Juventus, Rabiot in Premier? Pronti 30 milioni per lui (Di lunedì 6 gennaio 2020) Calciomercato Juventus – Dodici presenze totali ma poche prestazioni convincenti. Adrien Rabiot non ha reso secondo le aspettative in questa prima parte di stagione, fattore che ha fatto lievitare le indiscrezioni di Calciomercato che lo vorrebbero via dalla Juventus già a gennaio. Il tecnico ex Napoli, Carlo Ancelotti, ha richiesto esplicitamente alla dirigenza dei Toffees il francese, per dare qualità e respiro internazionale alla mediana della sua nuova squadra. Calciomercato Juventus, Rabiot all’Everton? Molteplici sono i gradimenti dalla Premier League, torneo che intriga il centrocampista in caso di una eventuale partenza. Così, svela ‘Tuttosport’, per Rabiot si sarebbe fatto avanti l’Everton di Ancelotti, pronto a pagarlo 30 milioni di euro. La Juventus, dal canto suo, per il momento avrebbe respinto l’offerta in attesa della sua definitiva ... Leggi la notizia su juvedipendenza

