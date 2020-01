Violenza al Ruggi, il web si scaglia contro l’extracomunitario: “Nessuna pietà” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Centinaia di condivisioni, clamore a livello nazionale e commenti che non ti aspetti nella città che ha fatto dell’accoglienza un suo baluardo. Salerno si scopre razzista e violenta dopo l’episodio che ha visto un cittadino extracomunitario aggredire due agenti addetti alla vigilanza al Pronto Soccorso (leggi qui). C’è chi giudica l’episodio un regalo del buonismo stupido, chi si domanda chi va ringraziato per queste accoglienze, chi, facendo notare che “sta gente non ha rispetto per il paese che li ospita va presa con il bavero del cappotto e rispedita a casa loro” e chi pur esprimendo “massimo rispetto, aiuto e accoglienza per chi fugge dalle guerre e dalla miseria, e viene in Italia in cerca di lavoro, rispettando le leggi e integrandosi nella nostra Nazione” invita a non avere “Nessuna pietà per chi viene a delinquere, in cerca di ... Leggi la notizia su anteprima24

