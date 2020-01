Thomas Di Pauli è il primo italiano a debuttare in NHL: gioca nei Pittsburgh Penguins (Di domenica 5 gennaio 2020) Thomas Di Pauli stanotte è diventato il primo atleta nato e cresciuto in Italia a giocare in NHL. Il giovane italiano è sceso sul ghiaccio di Montreal con la gloriosa maglia dei Pittsburgh Penguins vestendo la n. 54. Dopo tanta gavetta l’opportunità é arrivata ed è assolutamente meritata per il 25enne di Caldaro, provincia di Bolzano: stasera potrebbe esserci la seconda presenza, questa volta in casa contro i Florida Panthers. Leggi la notizia su fanpage

