Si schiantano con il bob contro un albero, un bambino in pericolo di vita (Di domenica 5 gennaio 2020) Due fratelli di quattro e un anno si sono schiantati con il loro bob contro una pianta a Valdidentro, in provincia di Sondrio, gravissimo un bambino. Un gioco, una giornata di festa. Ma per due bambini tutto si è trasformato in incubo. Due fratelli di quattro e un anno si sono schiantati con il loro bob contro una pianta.

