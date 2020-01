Sci alpino, Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2019: data, programma gara, orari e tv (Di domenica 5 gennaio 2020) Lo spettacolo della pista 3Tre e del Canalone Miramonti. Tutto questo è lo slalom di Madonna di Campiglio, in programma mercoledì 8 Gennaio. Una delle gare più affascinanti della Coppa del Mondo maschile, anche perchè si corre la sera e con una cornice di pubblico meravigliosa. Dopo Zagabria, ci sarà un’altra occasione per gli slalomisti ed in particolare per Kristoffersen e Pinturault, che continueranno il loro duello per la vetta della generale. L’Italia sogna con i vari Gross, Moelgg, Razzoli ed il giovane Vinatzer. Di seguito il programma completo dello slalom di Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. SLALOM Madonna DI Campiglio 2020: programma E ... Leggi la notizia su oasport

