Record Lazio | Simone Inzaghi aggancia Eriksson Il dato

La Lazio di Simone Inzaghi ha portato a casa un'altra vittoria: Record per i biancocelesti che agganciano Eriksson La Lazio di Simone Inzaghi ha vinto, ancora una volta, nei minuti di recupero: la doppietta di Immobile ha regalato ai biancocelesti l'ennesimo successo. Sono 9 le vittorie di fila in Serie A per la Lazio di Simone Inzaghi, che aggancia quella di Sven Goran Eriksson. Nel 1998/1999 la squadra di Eriksson non vinse poi il titolo ma impressionò per costanza: stessa identica dote della squadra di Inzaghi.

OptaPaolo : 9 - La Lazio ha eguagliato il suo record di vittorie consecutive in Serie A: 9 come nel 1998/99 sotto la guida di S… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: La Lazio ha vinto anche a Brescia, nona volta consecutiva e record eguagliato, e tutti lì a chiedersi: ma questa squadra… - 45acpjoe : RT @giuliocardone69: ...la nonaaaaa la nonaaaaa!! i pirati hanno colpito ancora!! la lazio infinita sogna e sogna...ciro da pazzi, caicedo… -