Napoli – Inter | Dove vedere il posticipo delle 20 | 45 di lunedì 6 gennaio in diretta e

La diciottesima giornata del campionato di Serie A si conclude con il posticipo tra Napoli e Inter. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Il Napoli vince in casa del Sassuolo con il risultato finale di 1 – 2. Grande vittoria dell'Inter che a San Siro riesce a battere il Genoa con il risultato finale di 4 – 0. Il Napoli si trova in ottava posizione e nonostante le ultime partite non siano andate granché bene, i partenopei non sono squadra che si butta giù di morale così facilmente e venderanno cara la pelle all'Inter. Dal canto suo i nerazzurri si trovano in prima posizione a parimerito con la Juventus che ha approfittato dello scivolone dell'Inter per riagguantarla.

