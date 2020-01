Milan, Pioli annuncia: «Ibrahimovic è disponibile e può giocare» (Di domenica 5 gennaio 2020) Nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Sampdoria, Stefano Pioli ha annunciato che Ibrahimovic può giocare Stefano Pioli ha tolto il velo e, in conferenza stampa, ha annunciato che Ibrahimovic ha buone possibilità di giocare domani contro la Sampdoria. Le sue parole. «Domani Ibra è convocato, sta bene per essere un giocatore ad aver giocato l’ultima partita ufficiale due mesi fa. Se è convocato vuol dire che è disponibile e avrà la possibilità di giocare» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Gazzetta_it : Milan, tutto come previsto: Pioli convoca Ibrahimovic per la Samp - DiMarzio : 'Mi piace tantissimo e sta bene. Contro la #Sampdoria dal 1'? Se è convocato...' #Milan, le parole di #Pioli su… - sportal_it : Milan, Pioli: 'Ora serve un difensore' -