M5S: Gasparri, ‘Trenta ancora in alloggio Difesa, Guerini provveda’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Ma è mai possibile che l’ex ministro Trenta, esponente grillina, stia ancora nella casa di proprietà dello Stato a cui non ha più diritto? Ho presentato tre interrogazioni su questa vicenda. Ho ottenuto una risposta su tre”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Voglio andare fino in fondo sulle onorificenze elargite dalla Trenta, in taluni casi, a detta di molti, senza fondamento. Ma voglio capire, il Ministro della Difesa e tutte le Forze Armate non riescono a mandare via questa abusiva da quella casa? è falso ciò che leggiamo? La Trenta se ne è andata? In caso diverso, quando la cacciano? O dovrò recarmi con dei cittadini sotto la sua abitazione per sollecitare il suo sfratto? Do al Ministro Guerini un paio di settimane di tempo per provvedere, altrimenti lo farò io con dei cittadini”.L'articolo M5S: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

