Intossicazione alimentare per 50 ragazzi a Bergamo: malore dopo cena (Di domenica 5 gennaio 2020) Un gruppo di 50 ragazzi di Bergamo di età compresa tra i 7 e i 11 anni ha subito un’Intossicazione alimentare mentre si trovava in vacanza con l’oratorio. Secondo le prime informazioni, i giovanissimi hanno lamentato dolori alla pancia, nausea e vomito subito dopo la cena. Poi sono stati colti dal malore improvviso. L’episodio si è verificato sabato sera a Dorga, nel bergamasco, in via del Santuario nella frazione di Castione della Presolana. Un successivo episodio, invece, è avvenuto nella mattinata di domenica. Bergamo, Intossicazione alimentare Si tratta di un’Intossicazione alimentare quella presentata da una cinquantina di ragazzi di Bergamo di età compresa tra i 7 e i 11 anni. I giovani sono stati soccorsi dal personale medico del 118 durante una piccola vacanza con l’oratorio a Dorga, vicino a Castione della Presolana, in via del Santuario. I ... Leggi la notizia su notizie

AmoBergamo : #Bergamo Intossicazione alimentare a Castione della Presolana, 27 minori coinvolti - gigi695 : Intossicazione alimentare a Castione della Presolana, 27 minori coinvolti - Budulacci70 : Todibo lascia la cena. Intossicazione alimentare. -