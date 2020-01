Cosmi Perugia, il tecnico si presenta: «Non è servito pensare per dire di sì» (Di domenica 5 gennaio 2020) Cosmi Perugia, le parole del tecnico in sede di presentazione: «Non ho pensato un secondo a dire di sì. Ecco cosa voglio» Un ritorno romantico quello di Serse Cosmi a Perugia. Il nuovo tecnico umbro si è presentato alla stampa dopo aver rimpiazzato in panchina Massimo Oddo. Ecco le parole dell’allenatore: «Non ho pensato un decimo di secondo a dire sì perché ci sono situazioni in cui c’è un muscolo che ha già deciso. L’ultima partita col mio Perugia? Essere andato via dopo quella partita mi ha triturato. Non poteva finire in quella maniera. Sono venuto solo per ottenere dei risultati. Voglio dei calciatori affamati, il mio compito sarà far capire che a Perugia nessuno può sentirsi arrivato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #SerieB ? #Perugia, ufficiale l'esonero di Massimo #Oddo ??C'è l'accordo con #Cosmi come suo sostituto… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta di oggi - Inter-Juve: duemila e... venti di sfida????-???? - Benvenuto Ibra ????… - DiMarzio : 'L'uomo del fiume' che aspettava questo momento da un decennio e mezzo. Serse torna a casa. Cosmiback a #Perugia -