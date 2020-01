Uomini e Donne, Luca parla male della storia con Soleil: lei zittisce tutti (Di sabato 4 gennaio 2020) Uomini e Donne, Soleil risponde a Luca: scontro a distanza tra ex fidanzati Passano gli anni ma non c’è pace tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno avuto una brusca rottura e da allora non si sono più riappacificati. Di recente l’ex concorrente del Grande Fratello … L'articolo Uomini e Donne, Luca parla male della storia con Soleil: lei zittisce tutti proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

