Tour de France 2020 a rischio per Chris Froome: i dubbi e i problemi del britannico, Egan Bernal capitano della Ineos (Di sabato 4 gennaio 2020) Chris Froome rischia di non partecipare al Tour de France 2020. Mancano poco più di sei mesi alla Grande Boucle, in programma dal 27 giugno al 19 luglio, ma il britannico sta attraversando un momento davvero molto difficile dal punto di vista fisico e infatti ha addirittura lasciato il raduno di Maiorca dove il Team Ineos si era riunito un paio di giorni fa. Il keniano bianco sta faticando a recuperare dal bruttissimo incidente subito all'ultimo Giro del Delfinato quando, in seguito a una caduta durante la ricognizione della cronometro, si era procurato gravi fratture a femore, gomito, costole e anca: stagione 2019 finita con larghissimo anticipo ma ora anche il 2020 rischia di complicarsi in maniera terribile, rinunciare al ritiro invernale comporta un avvio in salita e anche tanti km in meno nelle gambe che potrebbero poi essere importanti in gara. La mancanza di fondo potrebbe ...

