Sundek, Simona Barbieri rileva il marchio californiano dei costumi da surf (Di sabato 4 gennaio 2020) Sundek parlerà italiano. È diventato modenese il noto marchio californiano di costumi da surf. Lo riferisce la Gazzetta di Modena, sottolineando che la protagonista dell’operazione è l’imprenditrice Simona Barbieri assieme al marito Tiziano Sgarbi, già autrice del turnaround del marchio carpigiano Twinset, poi ceduto al Fondo americano Carlyle in varie fasi a partire dal 2012. Ora Barbieri e Sgarbi hanno dato vita a Mo.da Gioielli holding, con sede a Limidi di Soliera. La società ha acquisito dal Fondo Dgpa Capital il 100% di Kickoff spa, sede a Campi Bisenzio (Firenze), cui fa capo il gruppo con società in Usa, Spagna e Francia, che già produce e commercializza i prodotti beachwear a marchio Sundek. La transazione è stata caratterizzata anche dall’acquisto della proprietà dello stesso marchio Sundek, già utilizzato in licenza da Kickoff, direttamente dalla proprietaria ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

