Retro Studios accoglie nuovamente il designer di Donkey Kong: Tropical Freeze, Stephen Dupree (Di sabato 4 gennaio 2020) Retro Studios, la casa di sviluppo famosa per aver contribuito alla realizzazione di alcuni dei titoli più famosi delle ultime generazioni Nintendo, come Donkey Kong Country: Tropical Freeze e Metroid Prime, ha recentemente riassunto fra le proprie fila Stephen Dupree, un lead designer che aveva lavorato ai sopracitati titoli.Dupree lavorava in Retro da oltre 10 anni, aiutando a sviluppare videogiochi fin dall'epoca Wii. Nel 2017, decise di lasciare temporaneamente il team della grande N per Playful Corp, neonato studio del Texas, per creare Super Lucky's Tale, in origine esclusiva Xbox, ora disponibile anche su Nintendo Switch.Stephen Dupree riassumerà il ruolo di designer all'interno di Retro, anche se è ancora ignoto il progetto a cui verrà assegnato. Considerando che, al momento, è noto un solo titolo in sviluppo presso Retro Studios, possiamo tranquillamente ipotizzare che si ... Leggi la notizia su eurogamer

